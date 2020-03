Coronavirus : l'effondrement du prix du pétrole peut-il impacter les prix à la pompe ?

Les automobilistes ont appris la nouvelle ce lundi matin : le cours du pétrole a chuté de 30% au niveau mondial. Pour le moment, aucune répercussion flagrante sur les prix à la pompe n'a été constatée puisqu'il y a forcément un décalage. En revanche, les consommateurs qui suivent les chiffres de près affirment que depuis un mois et demi, ceux-ci ont baissé. C'est notamment l'une des conséquences économiques importantes du coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.