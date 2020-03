Coronavirus : les annonces d'Emmanuel Macron au Samu de l'hôpital Necker

Avec les cinq députés et le ministre de la Culture contaminés au coronavirus, le pays s'inquiète. Dans le cadre de cette crise, Emmanuel Macron s'est rendu à l'hôpital Necker à Paris notamment au centre d'appel du Samu. L'occasion pour lui de montrer son soutien au corps médical. Le chef de l'État a également rappelé que 85% des personnes qui seront atteintes du coronavirus ne subiront qu'une forme bénigne de la maladie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.