Coronavirus : les autorités appellent à la prudence

Alors que le virus circule toujours, les Français semblent oublier de plus en plus les gestes barrières. Cette semaine encore, on compte 127 foyers actifs dans le pays. Les services Covid recommencent à accueillir des patients et certains médecins ne cachent pas leur inquiétude. Face à la situation, le directeur général de la santé lance un appel à la prudence. La responsabilité de chacun est désormais plus qu'indispensable.