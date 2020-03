Coronavirus : les auxiliaires de vie et aides à domiciles très sollicitées

L'emploi du temps des aides à domicile est rythmé depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Pour s'occuper de Jacqueline, 95 ans, Nathalie Rougerie a dû changer ses habitudes. Depuis lundi, elle a appliqué certaines mesures de sécurité comme le port de masque et de gants. Les contacts physiques sont limités, pas de bises et la lecture du journal se fait à distance.