Coronavirus : les commerçants de Breteuil mettent en place un service de livraison à domicile gratuit

Thibault Noël a eu l'idée de mobiliser tous les commerçants de Breteuil (Eure) pour venir en aide aux plus âgés. Il veut montrer que sa ville n'a pas perdu son âme et que les commerces n'oublient pas leur sens de la proximité. Depuis quelques jours, ce jeune homme de 18 ans fait le tour des commerces et s'improvise livreur. Il parcourt ensuite la ville et ses alentours à ses frais. Un service gratuit et déjà très apprécié par les seniors et tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.