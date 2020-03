Coronavirus : les commerçants de La Balme-de-Sillingy ont lancé un appel de détresse

Sur les 5 000 habitants de la commune de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), 44 cas de coronavirus ont été détectés. Ayant perdu plus de 80% de leur chiffre d'affaires, les commerçants ont demandé aux habitants de ne pas les abandonner. Si la mairie reste fermée jusqu'au 14 mars, les habitants, eux, veulent continuer de vivre normalement. D'ailleurs, le maire a annoncé le maintien des élections municipales pour dimanche prochain.