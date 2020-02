Coronavirus : les consignes de prévention dans les Ehpad

Depuis une semaine, un point de contrôle obligatoire filtre les entrées et les sorties à l'Ehpad de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Membres du personnel, livreurs ou famille, tout le monde y passe afin de protéger les résidents qui sont dans une moyenne d'âge de 88 ans. Pour cela, vérification de la température et lavage des mains sont de rigueur. Des masques et des surblouses à usage unique ainsi que des denrées alimentaires ont été stockés au cas où l'épidémie induirait à un confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.