Coronavirus : les consultations en baisse chez les professionnels de santé

Les professionnels de santé ont observé une chute du nombre de consultations médicales. Si les spécialistes notent une baisse de 60%, les médecins généralistes parlent d'une réduction de 40%. Pour cause, les Français n'osent pas déranger leurs docteurs en cette période de crise sanitaire ou ont peur de contracter le virus en sortant. Cependant, les médecins affirment qu'à part le coronavirus, il y a d'autres maladies qu'il faut absolument soigner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.