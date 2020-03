Coronavirus : les dérogations pour les transports routiers

Pour éviter de rompre les chaînes de production et de distribution, les entreprises comptent sur les chauffeurs routiers. Alors qu'ils ne ménagent aucun effort, ils sont nombreux à se plaindre de leurs conditions de travail depuis le début de la crise sanitaire. Parmi les 400 000 routiers qui sillonnent le pays tous les jours, beaucoup menacent de faire valoir leur droit de retrait. Pour calmer leur colère, le ministère des Transports a publié un arrêté. Que prévoit-il ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.