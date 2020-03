Coronavirus : les difficultés des cours à distance

Depuis chez eux, plus de douze millions d'élèves doivent continuer à étudier, un grand défi à relever. Quant aux enseignants en télétravail, ils redoublent d'efforts pour garder le lien avec les élèves. Ils transmettent des leçons et des exercices sur un site Internet accessible à tous les élèves d'une même région. Cependant, la plateforme de la Cned, "Ma classe à la maison", souffre aujourd'hui de ralentissement pour cause de saturation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.