Coronavirus : les Français se montrent solidaires envers les personnels soignants

Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, les personnels hospitaliers sont en première ligne et fortement débordés. Un peu partout dans le pays, des initiatives naissent pour les soutenir dans leurs tâches quotidiennes. Boulangers, restaurateurs et particuliers offrent leurs services aux personnes mobilisées dans cette lutte. Que ce soit pour cuisiner, garder les enfants ou faire des courses, chacun contribue comme il le peut.