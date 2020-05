Coronavirus : les frontières restent fermées après le 11 mai

Les déplacements vers un autre pays européen restent restreints jusqu'au 15 juin prochain. Mais les passages sont autorisés pour des motifs familiaux impérieux ainsi que pour les travailleurs transfrontaliers ou saisonniers. Après la mi-juin, les frontières intra européennes pourraient s'ouvrir complètement en fonction de la situation. Toutefois, on n'est pas encore sûr que nos voisins européens vont assouplir leurs mesures en même temps que nous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.