Coronavirus : les habitants de Piacenza s'inquiètent

En Italie, deux nouvelles victimes du coronavirus s'ajoutent aux trois autres déjà recensées, faisant en tout cinq morts. Onze villes dans le nord du pays ont été mises sous quarantaine. A Piacenza, une ville située en dehors de la zone rouge, les habitants s'inquiètent et guettent l'ouverture des pharmacies. Les rues sont beaucoup plus silencieuses et la plupart des lieux publics sont fermés. Face à la situation, le gouvernement italien rassure que les foyers de l'épidémie sont confinés.