Coronavirus : les habitants de Tours ont-ils changé leurs habitudes ?

Au vu de la propagation de l'épidémie de coronavirus, la maladie est dans toutes les conversations. À Tours, certains habitants n'ont pas pour autant changé leurs habitudes. D'autres Tourangeaux essaient néanmoins de rester prudent en adoptant les gestes de précaution en se lavant constamment les mains et en évitant les contacts physiques.