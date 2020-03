Coronavirus : les habitants du Morbihan s'organisent en faisant des provisions

Le Morbihan est le deuxième département touché par le coronavirus. On y compte actuellement une douzaine de personnes contaminées. À Auray, trois cas ont été confirmés, ce qui a engendré la fermeture des établissements scolaires dans la commune. Les habitants essaient de s'organiser en faisant des provisions pour limiter leurs déplacements.