Coronavirus : les hôpitaux de Créteil s'organisent pour le passage au stade 3

Le stade 3 de l'épidémie de coronavirus pourrait prochainement être déclenché. À Créteil (Val-de-Marne), les personnels du centre de régulation du Samu répondent à de plus en plus d'appels liés aux inquiétudes des Français. Ces médecins soumettent les patients à un rapide questionnaire pour ensuite les orienter. Les cas jugés suspects sont ensuite convoqués pour une consultation et un test de dépistage. L'objectif est de désengorger les hôpitaux pour les réserver aux cas les plus graves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.