Coronavirus : les hôpitaux en Italie tirent la sonnette d'alarme

Depuis quelques jours, l'Italie tente tant bien que mal de gérer une crise à laquelle elle n'a pas été préparée. Les hôpitaux sont complètement dépassés par l'épidémie de coronavirus. A Milan, première zone rouge du pays, ceux-ci sont débordés. Dans leurs cabinets, les médecins tentent de ne pas surcharger les services hospitaliers. Hormis les infrastructures et le matériel, le personnel est également insuffisant. Une situation qui pousse les hôpitaux à faire le tri et à instituer des priorités.