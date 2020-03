Coronavirus : les hôpitaux mettent le plan blanc à exécution

Avec 1 800 cas confirmés et 33 morts recensés mardi soir, tous les hôpitaux de l'Hexagone sont mobilisés pour accueillir les malades. Notons que le plan blanc a été mis en place ce week-end. Au CHU de Bordeaux, près de 40 personnes viennent faire un dépistage chaque jour auprès d'une unité spéciale qui effectue un test en 20 minutes. Comment cette dernière travaille-t-elle ? Comment les patients sont-ils gérés ?