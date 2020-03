Coronavirus : les hôpitaux priorisent les cas graves

Dans les hôpitaux, certains patients atteints du coronavirus sont renvoyés chez eux après seulement quelques jours de soin. Pour les personnels soignants, l'idée est de réserver les places aux cas les plus graves. Une situation compréhensible, mais difficile à vivre pour les malades. Découvrez en images le témoignage d'Olivier Sadou, après son passage à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.