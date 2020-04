Coronavirus : les hôtels parisiens accueillent gratuitement les soignants

Rien qu'à Paris, une centaine d'hôtels se sont manifestés pour accueillir les infirmiers arrivés dans la capitale. En temps normal, passer une nuit à l'Holiday Inn coûte 200 euros. Désormais, 97 soignants y dorment gratuitement. D'autres établissements proposent également des lits douillets et de bons petits plats. De quoi donner du baume au coeur aux personnels soignants. Sans cette solution d'hébergement, ils n'auraient jamais pu aider leurs collègues dans la lutte contre le Covid-19. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.