Coronavirus : les inquiétudes gagnent les habitants de l'Oise

A Creil (Oise), les habitants ont suivi les recommandations du préfet qui invite à limiter les déplacements. Les personnes non concernées par l'arrêté préfectoral de la commune se demandent si elles doivent scolariser ou non leurs enfants. Les maraîchers, de leur côté, s'organisent pour rencontrer le préfet et essayer de faire en sorte que les marchés reprennent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.