Coronavirus : les insulaires se barricadent à Molène et à Sein

Sur les îles de Molène et de Sein, seuls les principaux résidents et le personnel médical sont autorisés à débarquer pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le nombre de traversées maritimes a également été réduit. L'Île de Batz, où la population est vieillissante, a pris des mesures plus drastiques en n'autorisant que les débarquements de marchandises. Plus que jamais, les îliens souhaitent se couper du continent et profiter du confinement sous le soleil breton.