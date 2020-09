Coronavirus : les kinés désormais autorisés à réaliser des tests

Le taux de positivité continue d'augmenter dans l'Hexagone. C'est également le cas du nombre de personnes qui veulent se faire dépister dans les laboratoires. Face à cet afflux, les kinés sont désormais autorisés à effectuer des tests. Toutefois, de nombreux professionnels se disent débordés et n'ont pas de temps pour réaliser des prélèvements. De leur côté, les biologistes se réjouissent de ce soutien supplémentaire.