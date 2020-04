Coronavirus : les laboratoires ont-ils les moyens de faire plus de tests ?

Près de 20 000 tests de dépistage du coronavirus sont réalisés chaque jour dans l'Hexagone et d'ici la fin du mois, ce nombre devra passer à 50 000. Cependant, beaucoup de laboratoires s'inquiètent d'une pénurie de réactifs, un produit indispensable pour détecter la présence du virus. Le pays est en effet confronté à un problème d'approvisionnement, car la demande est forte partout dans le monde. Les robots d'analyse et les écouvillons posent également problème.