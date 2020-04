Coronavirus : les laboratoires pourront-ils réaliser 700 000 tests de dépistage par semaine ?

À partir du 11 mai, le gouvernement promet 700 000 tests de dépistage du coronavirus par semaine, soit le double d'aujourd'hui. Prêts pour cette opération, certains laboratoires se sont même dotés de nouvelles machines. Toutefois, ils auront besoin de plus d'écouvillons. Les moyens humains pourraient également faire défaut pour réaliser les tests et enquêter sur les cas contacts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.