Coronavirus : les maisons médicales s’organisent pour le passage au stade 3

Dans certains cabinets médicaux de Croix-en-Touraine (Indre-et-Loire), les maisons médicales se préparent pour accueillir une centaine de personnes par jour tout en évitant les risques de contamination. Le gel hydroalcoolique ainsi que les masques de protection y sont à disposition. Pour cause, une fois au stade 3 de l'épidémie de coronavirus, les patients y seront envoyés. Même si la région n'est pas encore touchée par le virus, les habitants restent très vigilants.