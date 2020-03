Coronavirus : les marchés alimentaires s'adaptent aux contraintes sanitaires

En pleine période de confinement, certains clients sortent exceptionnellement pour la nourriture. Cependant, les horaires d'ouverture des commerces alimentaires se réduisent et les rues commerçantes ne reçoivent plus que quelques clients. Sur les marchés, il faut respecter la distance d'un mètre les uns des autres. À l'entrée, les policiers contrôlent les attestations de déplacement. Si une majorité en possède, les autres découvrent les nouvelles règles.