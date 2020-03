Coronavirus : les mesures annoncées par Emmanuel Macron dans tous les esprits

Les décisions d'Emmanuel Macron, dans son discours autour du coronavirus prononcé jeudi soir, ont fait l'unanimité. Union sacrée, fermeture des écoles et mobilisation générale étaient parmi les mots d'ordre. Mais, les Français restent quand même inquiets pour la suite car beaucoup craignent un scénario à l'italienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.