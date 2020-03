Coronavirus : les participants au rassemblement religieux de Mulhouse toujours recherchés

À Mulhouse (Haut-Rhin), une église a réceptionné une centaine d'appels après la découverte d'un foyer de contamination. Près de 2 500 personnes y ont passé plusieurs jours dans une promiscuité qui a favorisé la propagation du virus. Cinq nouveaux cas ont été déclarés, et le rythme pourrait s'accélérer. Pour l'heure, aucune consigne particulière n'a été donnée par l'Agence régionale de santé malgré l'inquiétude des habitants.