Coronavirus : les personnes vulnérables craignent le déconfinement

Les personnes atteintes de pathologie cardiaque sont plus vulnérables que d'autres face au Covid-19. C'est notamment le cas des trente patients hospitalisés dans une maison de convalescence de Cricquebœuf, au Calvados. A cause du confinement, elles ont dû rester une semaine supplémentaire pour éviter les allers-retours entre leur domicile et l'établissement. Une fois dehors, la vigilance et les gestes barrières vont devoir être de rigueur pendant plusieurs mois.