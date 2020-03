Coronavirus : les pharmaciens en première ligne

Avec les généralistes, les pharmaciens aussi sont en première ligne. Après les gels hydroalcooliques et les masques, les gens se ruent désormais sur le paracétamol dont les ventes sont actuellement limitées. Avec la mise en garde contre la prise d'anti-inflammatoire, l'engouement pour ce médicament s'est accéléré. Mais le paracétamol nécessite des précautions d'usage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.