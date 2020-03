Coronavirus : les pharmacies ne désemplissent pas

Le passage au stade trois de l'épidémie dans l'Hexagone a été annoncé samedi soir. Depuis, les Français prennent de nouvelles habitudes. Ce lundi matin à Lyon, beaucoup de gens ont fait la queue devant les pharmacies. Ils étaient venus chercher des masques, des gels hydroalcooliques et des gants, mais il n'y en avait plus. Quid des médicaments proposés en cas de symptômes du coronavirus ?