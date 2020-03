Coronavirus : les pharmacies toujours en manque de gels et de masques

En ce moment, les masques et les gels hydroalcooliques sont toujours en rupture de stock dans les pharmacies et les officines. Notre équipe est allée à Villers-Bocage (Calvados) pour tenter d'en trouver, mais sans succès. Des gens continuent également d'en demander auprès de ces établissements mais tous reviennent les mains vides. Et les pharmacies qui fabriquent leurs propres solutions n'auront bientôt plus les produits pour les préparer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.