Coronavirus : les plages et les parcs désormais interdits le soir à Quiberon

Depuis dimanche soir, un nouvel arrêté municipal est entré en vigueur à Quiberon (Morbihan). L'ensemble des plages et des parcs de la station balnéaire est désormais fermé de 21 heures à 7 heures du matin. Une mesure qui vise spécialement les jeunes, car les 54 cas de Covid-19 dépistés ces trois derniers jours comportent essentiellement cette tranche de population. Que pensent les Quiberonnais de ce couvre-feu ?