Coronavirus : les rayons des supermarchés se vident

Depuis quelques jours, les rayons des grandes surfaces sont dévalisés. Face à la menace du coronavirus, les clients prennent leur précaution et n'hésitent pas à acheter deux ou trois fois certains produits. Dans un supermarché de Lingolsheim (Bas-Rhin), les pâtes et le riz font l'objet d'une forte demande. De leur côté, les professionnels assurent qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.