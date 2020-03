Coronavirus : les rues de Cannes régulièrement désinfectées

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, certaines municipalités vont jusqu'à désinfecter leurs rues. C'est le cas de la région parisienne, mais aussi de Nice et de Cannes. Ce mercredi matin, des agents de la propreté urbaine désinfectent les rues de Cannes. Protégés de la tête au pied, ils pulvérisent les trottoirs, les abris bus, les portails, mais surtout les lieux dits "sensibles". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.