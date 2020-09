Coronavirus : les seniors sont-ils prêts à se reconfiner ?

Les scientifiques préconisent de protéger davantage les seniors face à l'épidémie de coronavirus. À Lyon, ces derniers disent qu'ils ne vivent plus comme avant. Par peur, certains ont même l'impression qu'ils ont continué à se confiner. D'autres, en revanche, ont tout simplement marre de la situation. Ils estiment qu'ils peuvent prendre leur destin en main. Les personnes âgées redoutent les nouvelles mesures qui devraient être annoncées prochainement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.