Coronavirus : les soignants d'un hôpital à Colmar à bout de force

Dans le Grand Est, la région la plus touchée par le coronavirus, plusieurs hôpitaux sont débordés. À Colmar, les personnels soignants doivent s'occuper de patients qui mettent de plus en plus de temps à se rétablir. Le service de réanimation est passé de 30 à 50 lits mais tout est déjà saturé. Dans cet hôpital, la solidarité s'est installée avec des renforts de personnels des autres services. Les médecins lancent un message d'alarme sur la gravité de la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.