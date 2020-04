Coronavirus : les tests sérologiques pas assez fiables

Le week-end dernier, l'exécutif a annoncé vouloir réaliser 500 000 tests par semaine à partir du 11 mai. L'objectif étant de détecter au plus vite les personnes atteintes du coronavirus. Quant aux tests sérologiques, ils ont été jugés pas assez fiables et aucun n'a d'ailleurs été encore homologué. Ainsi, les autorités sanitaires ont choisi de ne pas les développer massivement. Quid des tests virologiques ?