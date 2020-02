Coronavirus : les usines de fabrication de masques de protection médicale tournent à plein régime

Depuis l'apparition du coronavirus dans l'Hexagone, les demandes en matière de masques de protection médicale affluent. Pourtant, dans les pharmacies, les stocks sont épuisés. De leur côté, les usines de fabrication tournent à plein régime. Désormais, la production se fait 24h/24 et 7j/7 et les effectifs ont été renforcés. La cadence a aussi augmenté pour pallier l'arrêt des usines chinoises qui représentaient 80% de la production mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.