Coronavirus : les ventes de cidre sont en chute libre

Qu'il soit doux ou brut, le cidre subit de plein fouet la crise sanitaire et la fermeture des crêperies. Depuis le début du confinement, les petits producteurs n'ont vendu quasiment aucune bouteille et les stocks débordent. À Cametours (Manche), Damien Lemasson a perdu 7% de son chiffre d'affaires. Des problèmes économiques dont la nature se moque. En effet, la prochaine récolte semble bien généreuse. Face à cette situation, les professionnels du secteur réclament un plan d'urgence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.