Coronavirus : les voyageurs français déçus par l'annonce de Trump

Donald Trump a annoncé la fermeture des frontières américaines afin d'éviter la propagation de l'épidémie. Seuls les citoyens américains en bonne santé et souhaitant rentrer chez eux auront la permission de les franchir. À l'aéroport de Roissy, l'annonce a déçu un bon nombre de Français. Beaucoup ont ainsi renoncé à leur voyage. Comment vont-ils pouvoir récupérer leur argent ? Quid des 74 vols quotidiens vers les États-Unis ?