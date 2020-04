Coronavirus : les zones d'ombre de la Chine

Les autorités chinoises viennent de réactualiser le nombre des victimes du coronavirus à Wuhan à 1 290 décès supplémentaires, soit 50% en plus. Un chiffre qui interpelle, en plus des autres zones d'ombre qui planent autour de ce virus. Une partie des interrogations se porte notamment sur le rôle d'un institut de virologie de niveau P4 à Wuhan, qui était très proche du marché aux animaux de la ville. Faut-il comprendre que la Chine ne nous a pas tout dit sur cette épidémie et son origine ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.