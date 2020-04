Coronavirus : l'Espagne souffre d'une mauvaise coordination des soins entre les régions

En Espagne, le personnel médical doit refuser aux ambulances de déposer leurs patients devant les urgences. Une situation qui résume le manque de coordination entre régions. Contrairement à l'Hexagone, aucun malade des zones les plus touchées n'a été transféré dans les régions moins contaminées. Cette désorganisation est la faute à une spécificité espagnole qui donne aux régions le plein pouvoir en matière de santé. Au final, chaque région mène son propre combat face au coronavirus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.