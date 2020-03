Coronavirus : l'État débloque dix millions de masques chirurgicaux

Les masques chirurgicaux sont en rupture de stock dans plusieurs pharmacies. L'État en a donc débloqué d'urgence dix millions. Ces masques vont être déployés dans les officines, puis distribués aux médecins, aux infirmières libérales, aux médecins spécialistes et aux chirurgiens dentistes. Ensuite, ces derniers auront à charge de les délivrer aux patients suspectés d'être infectés par le coronavirus.