Coronavirus : l'évolution de la situation dans le monde

En Italie, 475 personnes sont décédées en 24 heures. Le gouvernement a donc annoncé la prolongation du confinement au-delà du 8 avril. En Allemagne, Angela Merkel s'est exprimée à la télévision pour rappeler l'importance des gestes barrières. Les Britanniques, plus disciplinés, augmentent les tests à 25 000 par jour et annoncent la fermeture des écoles ce vendredi. Enfin, la Chine retrouve de l'espoir, car Pékin annonce qu'il n'y a aucun nouveau cas de contamination sur le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.