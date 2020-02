Coronavirus : l'évolution de la situation en Italie

En Italie, l'épidémie de coronavirus continue de s'étendre avec huit régions touchées, douze morts et 374 personnes contaminées. À Piancenza, une province très catholique, toutes les messes sont annulées sur ordre du diocèse. Le plus grand marché de la ville qui se tient à Piazza Cavalli a également été annulé. Dans les alentours, les commerces voient disparaître leur clientèle.