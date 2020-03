Coronavirus : l'hôpital Albert Calmette entièrement réaménagé pour recevoir de nouveaux patients

Le CHU Albert Calmette de Lille (Nord) s'est transformé en hôpital contre le Covid-19. En moins de 48 heures, l'ensemble des personnels soignants et des patients ont déménagé à l'Institut Cœur Poumon, laissant les 140 chambres vides, prêtes à accueillir les patients suspects ou atteints du coronavirus. Ce bâtiment isolé des autres permet donc un meilleur confinement. A noter qu'avant le pic annoncé, ce CHU a accueilli chaque jour une trentaine de patients contaminés.