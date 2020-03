Coronavirus : l'hôpital d'Aurillac se prépare à l'afflux de patients

À l'hôpital d'Aurillac (Cantal), une entrée spéciale a été mise en place pour les cas de coronavirus. Depuis ce vendredi matin, une tente médicale a été dressée dans la cour pour trier les malades et organiser un circuit spécifique. En cas d'afflux de patients, le garage du Samu pourra même servir de salle de prise en charge. Jusqu'ici, 19 lits de réanimation sont disponibles pour le Covid-19 dans le Cantal, et cela pourra même passer à 27 si nécessaire.