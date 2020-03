Coronavirus : l'hôpital Max Fourestier en manque de moyens pour lutter contre l'épidémie

Face à l'épidémie de coronavirus, les conditions de travail laissent à désirer dans les hôpitaux. Deux infirmières dévouées n'en pouvaient plus dimanche à Nanterre. En postant une vidéo sur Twitter, elles ont décidé de prendre la parole pour dénoncer leur manque de moyens à l'hôpital Max Fourestier. Selon les syndicats hospitaliers, les deux femmes vont être convoquées par la direction. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.